Магазин упаковки "Ниагара Пак"предлагает приобрести самые востребованные виды упаковки, подходящей для различных товаров. Более 15000 наименований различной упаковки и одноразовой посуды. В наличии имеются контейнера из полипропилена, абсолютно безопасные в использовании, идеально подходящие для пищевых продуктов. Такими контейнерами удобно пользоваться. Также можете недорого заказать у нас пищевую пленку. Бумажные стаканы с оригинальными рисунками, бумажную форму для выпечки, пакеты с вырубными ручками. Такая тара и упаковка востребована всегда и везде в связи с ее практичностью и демократичной стоимостью. Большим спросом пользуются одноразовые пластиковые контейнеры. Реализуемая нами упаковка может использоваться в различных организациях, включая торговые. Она обеспечивает качественную фасовку сыпучих и других видов продуктов. Заказывайте у нас упаковку, и вам не придется думать над тем, куда поместить яйца, конфеты, печенье и прочие товары. Сотрудничество с нашим магазином доставит вам исключительно положительные эмоции, делайте заказы на выгодных условиях. Мы предоставим вам качественную упаковку за разумную цену, быстро подберем подходящие варианты.

ЭКО посуда

О магазине Ниагара Упаковка - единственная компания в регионе, которая охватывает весь спектр упаковки. Лучшая упаковка для ваших продуктов – как пищевых, так и непищевых. Информация Мы в ВК Наши контакты Челябинск, пер.Бугурусланский,1 Тел. +7 (800) 222-85-05 mail: pack@niagara74.ru

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